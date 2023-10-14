Байден споткнулся, поднимаясь на сцену для выступления

Президент США удержался от падения, схватившись за перила

ТАСС, 14 октября. Президент США Джо Байден дважды споткнулся, когда поднимался на сцену, чтобы выступить с речью об экономике на мероприятии в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщила газета New York Post.

Издание вело трансляцию мероприятия. Там видно, как американский лидер дважды потерял равновесие, пытаясь преодолеть лестницу длиной в пять ступеней, однако смог удержаться от падения, схватившись за перила.

13 июля пресс-пул Белого дома информировал, что Байден споткнулся, когда поднимался по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки. Президент в недавнем прошлом несколько раз оступался, поднимаясь по трапам. 1 июня он упал на сцене в Академии ВВС США.