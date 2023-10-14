Число погибших в Израиле граждан Таиланда возросло до 24

По данным МИД королевства, еще 16 человек похитили

БАНГКОК, 14 октября. /ТАСС/. Число погибших граждан Таиланда в Израиле в результате действий палестинских радикалов возросло до 24, 16 человек пострадали, еще столько же были похищены. Об этом сообщил таиландский МИД.

"По состоянию на 14 октября 24 человека погибли, получили ранения 16, похищены 16", - говорится в сообщении.

Порядка 7 тыс. таиландцев пожелали эвакуироваться из Израиля. Первая группа эвакуированных из 15 человек 12 октября прибыла в столичный аэропорт Суваннапхум (Суварнабхуми). Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда в среду получили разрешение от израильских властей на эвакуацию. Как ожидается, самолет ВВС выполнит эвакуационный рейс 15 октября и доставит как минимум 120 человек в Бангкок.

Как заявил в пятницу премьер-министр Сеттха Тхависин, таиландские авиакомпании Thai Airways, Nok Air и малайзийский авиаперевозчик AirAsia до конца октября будут осуществлять эвакуационные рейсы из Израиля в Таиланд. Планируется, что силами гражданской авиации и ВВС из Израиля смогут эвакуироваться по 400 человек в сутки.