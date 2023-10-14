14 октября, 05:17,
обновлено 14 октября, 05:43
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об уничтожении десятка боевиков ХАМАС в секторе Газа

Боевики элитного подразделения ХАМАС "Нухба", утверждается в заявлении, были одной из ведущих сил, руководивших проникновением в Израиль 14 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Истребители Израиля в пятницу ударили по множеству целей в секторе Газа, уничтожив десятки боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа, уничтожены десятки террористов [элитного подразделения ХАМАС] "Нухба", - указано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале армии.

По данным израильских военных, истребители ЦАХАЛ наносили "широкомасштабные удары" вечером в пятницу. Боевики "Нухбы", утверждается в заявлении, "были одной из ведущих сил, руководивших проникновением в Израиль в минувшую субботу".

"Кроме того, за минувшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации. В ходе удара истребители ЦАХАЛ уничтожили Мерада Абу Мерада, возглавлявшего воздушную систему ХАМАС в городе Газа и в значительной степени отвечавшего за руководство террористами во время субботней бойни", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация