14 октября, 06:16

В Астане 24-26 октября пройдет сессия Европейского комитета ВОЗ с участием Гебрейесуса

Около 600-650 делегатов будут участвовать в очном формате, еще более 1 тыс. подключатся онлайн

АСТАНА, 14 октября. /ТАСС/. В Астане 24-26 сентября пройдет 73-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Правительство Республики Казахстан, ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проводят в городе Астане 22-23 октября 2023 года Глобальную конференцию по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), посвященную 45-летию принятия Алма-Атинской декларации и 5-летию принятия декларации Астаны по ПМСП, а также 24-26 октября 2023 года 73-сессию Европейского регионального комитета ВОЗ", - говорится в сообщении.

Как ожидается, в мероприятиях примет участие гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Согласно планам, в столицу Казахстана прибудут 80 официальных делегаций стран - членов Всемирной организации здравоохранения. В общей сложности 600-650 делегатов будут участвовать в очном формате, еще более 1 тыс. - в онлайн режиме. 

Теги:
КазахстанТедрос Аданом Гебрейесус
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