Спецпосланник КНР осудил эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем

Как уточнил Чжай Цзюнь, в сложившейся ситуации крайне важно обеспечить защиту мирных жителей и создать благоприятные условия для оказания гуманитарной помощи людям, находящимся в зоне конфликта

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь на состоявшейся в Пекине встрече с дипломатами из арабских государств выступил с осуждением эскалации вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщил МИД Китая.

"Китайская сторона испытывает боль в связи с многочисленными ранеными и убитыми в результате все более сложной ситуации, [которая сложилась в результате конфликта] между Палестиной и Израилем, - приводит слова Чжай Цзюня сайт внешнеполитического ведомства КНР. - Китай против действий, причиняющих вред гражданскому населению, и осуждает меры, которые нарушают международное законодательство".

Как уточнил спецпосланник, в сложившейся ситуации крайне важно обеспечить защиту мирных жителей и создать благоприятные условия для оказания гуманитарной помощи людям, находящимся в зоне конфликта. По его словам, мировое сообщество должно способствовать скорейшему прекращению столкновений на основе принципа "два государства для двух народов".