В Новой Зеландии завершилось голосование на парламентских выборах

Явка в день голосования, по предварительным подсчетам, превысила 70%

СИДНЕЙ, 14 октября. /ТАСС/. Голосование на выборах в национальный парламент завершилось в Новой Зеландии. Избирательные участки, начавшие работу в 09:00 по местному времени (23:00 13 октября мск), закрылись в 19:00 (09:00 мск), члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

По данным избиркома, около 1,4 млн избирателей (порядка 40%) проголосовали на всеобщих выборах 2023 года досрочно. Явка в день голосования, по предварительным подсчетам, превысила 70%.

После обработки 10% бюллетеней Национальная партия Новой Зеландии (НПНЗ), возглавляемая Кристофером Лаксоном, получила 40,7% голосов. Лейбористскую партию Новой Зеландии, лидером которой выступает действующий премьер-министр страны Крис Хипкинс, поддержали 26,3%. На третьем месте с 10,8% голосов Партия "зеленых" Новой Зеландии, за ней следует Партия АСТ, получившая 9,3%, и замыкает первую пятерку лидеров голосования партия "Новая Зеландия прежде всего" (НЗПВ) с 6,2%. Партия маори, которая проходит в парламент, минуя пятипроцентный барьер, получила 2,3% голосов.

Парламент Новой Зеландии избирается на три года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: по одномандатным округам и по партийным спискам. Правом голоса обладают 3,77 млн человек, для участия в голосовании зарегистрировались 90,2% избирателей, то есть чуть более 3,5 млн человек. В этом году на 120 мест в национальном парламенте претендовали 450 кандидатов от 17 партий и 36 самовыдвиженцев. Для того, чтобы получить места в парламенте, партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, а кандидаты - получить большинство голосов в своем избирательном округе.

Ожидается, что предварительные итоги голосования после обработки 95% бюллетеней будут озвучены избиркомом в 23:30 по местному времени (13:30 мск), а официальные итоги выборов и референдума подведены 6 ноября.