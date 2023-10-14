14 октября, 07:45
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля планирует увеличить число операций в городе Газа

Израильские военнослужащие считают этот населенный пункт местом, где боевики радикального палестинского движения ХАМАС планируют атаки на еврейское государство

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличит число боевых операций на севере сектора Газа и в одноименном городе, поскольку он считается местом, где боевики радикального палестинского движения ХАМАС планируют атаки на еврейское государство. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа в резерве Джонатан Конрикус.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Мы нарастим количество боевых операций на севере Газы и в городе Газа. <...> Город Газа - это центр операций ХАМАС, место, где они складируют оружие, где находится большинство их командиров, где они планируют нападения, где они координируют атаки против нас. Это действительно место, где сосредоточена деятельность ХАМАС. На нем будет сосредоточено наше внимание", - сказал представитель армии. Видеозапись размещена в соцсетях ЦАХАЛ.

По словам Конрикуса, в армии Израиля зафиксировали "значительное перемещение палестинских гражданских лиц на юг", которые "прислушиваются к предупреждениям". Кроме того, представитель ЦАХАЛ добавил, что войска Израиля размещены "вокруг сектора Газа" и ждут дальнейших приказов. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация