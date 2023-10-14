14 октября, 06:51,
обновлено 14 октября, 07:08
Палестино-израильский конфликт

Главы МИД Турции и ФРГ обсудили эвакуацию из сектора Газа и доставку гуманитарной помощи

На встрече также рассматривалась ситуация на Украине и в Нагорном Карабахе

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Египте с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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"В ходе встречи обсуждались израильские атаки на сектор Газа, гуманитарная помощь Газе и эвакуация из Газы. На встрече также рассматривалась ситуация на Украине и в [Нагорном] Карабахе", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, Фидана в субботу также примет президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. 

Теги:
ТурцияГерманияПалестино-израильский конфликтБербок, АнналенаФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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