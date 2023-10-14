ХАМАС заявил, что ценит позицию Путина по урегулированию ситуации в Газе

Президент России ранее заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС ценит позицию президента России Владимира Путина и прилагаемые Москвой усилия по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Мы в движении ХАМАС ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и тот факт, что он не приемлет блокаду сектора Газа, прекращение поставок гуманитарной помощи и нападение на безоружное гражданское население. Мы также подтверждаем, что приветствуем неустанные усилия России, направленные на прекращение систематической и варварской сионистской агрессии против палестинского народа в секторе Газа", - указывается в тексте.

Ранее глава российского государства заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также отметил, что в случае проведения наземной операции в Газе потери среди гражданского населения будут неприемлемыми.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов в свою очередь подчеркнул, что принудительная эвакуация жителей сектора Газа является нарушением прав человека. Он добавил, что обмен ударами между Израилем и Палестиной должен быть прекращен.