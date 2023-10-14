СМИ: около 800 тыс. палестинцев переместились из северных в южные районы сектора Газа

Власти Израиля ранее призвали 1,1 млн палестинцев эвакуироваться в течение суток, так как боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Около 800 тыс. жителей северных и центральных районов сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в южную часть анклава. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Как ранее отметил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля пояснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

ХАМАС призвало жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.