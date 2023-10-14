Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа переместиться на юг анклава

Как заявил армейский представитель, "ЦАХАЛ разрешает безопасное движение на юг региона с 10:00 до 16:00 мск

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что продолжает призывать жителей севера сектора Газа переместиться в южную часть палестинского анклава.

"Вы должны покинуть свои дома и отправиться на юг от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине - прим. ТАСС)", - говорится в листовке, распространяемой израильскими военными в палестинском анклаве, текст которой цитирует пресс-служба. "В последние несколько дней ЦАХАЛ призывает жителей сектора Газа покинуть свои дома (к северу от Вади-Газа - прим. ТАСС) из-за военной операции, проводимой в этом районе в ответ на террористические атаки ХАМАС", - отметили в армии.

Израильское радио Kan цитирует в субботу заявление армейского представителя на арабском, в котором говорится, что "ЦАХАЛ разрешает безопасное движение на юг [сектора Газа] с 10:00 до 16:00 (совпадает с мск)".

Как ранее сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения.