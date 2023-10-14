МИД Южной Кореи заявил, что следит за сотрудничеством РФ и КНДР в военной сфере

В ведомстве отметили , что такое сотрудничество якобы противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и представляет "серьезную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове"

СЕУЛ, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея следит за "военным сотрудничеством" России и КНДР и намерено рассмотреть "дополнительные меры". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника южнокорейского МИД.

"Мы следим за тенденциями в военном сотрудничестве России и Северной Кореи, намерены рассмотреть дополнительные меры", - заявили в министерстве иностранных дел. Южнокорейский дипломат отметил, что правительство ознакомилось с заявлением американских властей, сделанным накануне.

В Сеуле повторили, что сотрудничество, связанное с торговлей оружием с КНДР, якобы противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и представляет "серьезную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове". Министерство иностранных дел планирует в "сотрудничестве с международным сообществом" добиваться соблюдения резолюций СБ ООН.

Ранее министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин не исключал введение санкций за взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что власти КНДР якобы направили более 1 тыс. контейнеров с "военной техникой и боеприпасами" российским вооруженным силам для применения в СВО на Украине. В Вашингтоне, отметил он, обеспокоены тем, что Россия якобы может передать КНДР истребители, ракеты, бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет, другие материально-технические средства и прочие передовые технологии.

В сентябре российское посольство в Сеуле заявило, что спекуляции в западных и южнокорейских СМИ на тему военного и военно-технического сотрудничества РФ и КНДР лишены оснований. 13 сентября на космодроме Восточный прошла встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После нее Путин сообщил о наличии перспектив в сфере военно-технического сотрудничества двух стран, но подчеркнул, что Москва соблюдает санкции Совета Безопасности ООН.