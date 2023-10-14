Боррель не исключил расширения конфликта в регионе после атак на Израиль

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что в реакции еврейского государства на атаки "есть элементы, которые определенно не соответствуют международному праву"

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает расширения конфликта в регионе из-за столкновений между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Это то, что мы пытаемся предотвратить: реакции, которые расширят конфликт. Но никто не может знать этого [наверняка]", - сказал дипломат в интервью испанской газете El Pais. "Очень хорошо, что [израильская] армия предупреждает, что будет военная операция, и что люди должны уйти", - подчеркнул он, добавив при этом, что "совершенно нереально" полагать, что миллион человек смогут покинуть зону за 24 часа.

Как считает глава дипломатии ЕС, в реакции Израиля на атаки "есть элементы, которые определенно не соответствуют международному праву". "ХАМАС делает невозможным поиск мирных решений", - уточнил он. По словам Борреля, он не знает, что будет с гуманитарной помощью для сектора Газа. "Это четвертая война в Газе, свидетелем которой я стал в своей взрослой жизни, и она показывает, что международное сообщество забыло о палестинской проблеме", - сказал дипломат.

Он не считает, что этот конфликт отвлекает внимание ЕС от Украины. "СМИ не уделяют [украинскому конфликту] внимания, потому что на первых полосах может быть только один кризис, - полагает Боррель. - Но это не изменило реальности".