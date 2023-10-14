Премьер Бельгии считает неприемлемым коллективное наказание палестинцев

Александер Де Кроо подчеркнул, что на своей территории бельгийские власти намерены пресекать любые призывы к насилию и ненависти в отношении мусульманского или еврейского населения

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Бельгия требует, чтобы палестинское радикальное движение ХАМАС немедленно освободило всех заложников, но считает неприемлемыми действия Израиля, которые ведут к коллективному наказанию палестинцев, включая полную блокаду сектора Газа, заявил премьер королевства Александер Де Кроо.

"Первое, что необходимо сделать - немедленно освободить всех заложников, особенно женщин и детей. Однако это должно делаться с соблюдением международного права и международных правил ведения войны. Наказывать коллективно всех жителей Газы не является приемлемым решением. Отрезать снабжение водой и электричеством недопустимо. Нельзя лишать людей, детей доступа к больницам", - сказал он.

Он также подчеркнул, что на своей территории бельгийские власти намерены немедленно пресекать любые призывы к насилию и ненависти в отношении мусульманского или еврейского населения.

Как ранее сообщила Армия обороны Израиля, более 120 гражданских лиц находятся в плену у боевиков ХАМАС в Газе.