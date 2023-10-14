В Баку раскритиковали резолюцию ПАСЕ по ситуации вокруг Карабаха

Как считают в МИД, ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала неспособность непредвзятого подхода к Азербайджану

БАКУ, 14 октября. /ТАСС/. МИД Азербайджана осудил принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюцию по ситуации вокруг Карабаха, посчитав ее предвзятой.

"Решительно отвергаем и осуждаем принятую ПАСЕ 12 октября резолюцию номер 2 517 (2023) и рекомендацию номер 2 260 (2023)", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. Как считают в Баку, ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала неспособность непредвзятого подхода к Азербайджану.

"Эти документы не только откровенно противоречат основным решениям и документам Совета Европы, подтверждающим его обязательства, связанные с уважением норм и принципов международного права, в частности, независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств-членов в рамках их международно признанных границ, но и подстрекают Армению к очередной агрессии против Азербайджана и реваншизму", - подчеркивается в комментарии МИД.

В нем отмечается, что, защищая права этнических армян от несуществующих опасностей, ПАСЕ игнорирует обращения изгнанных из Армении азербайджанцев, связанные с восстановлением их прав и достойным возвращением.

МИД Азербайджана считает, что ПАСЕ должна прекратить необоснованные и предвзятые шаги против Азербайджана, наносящие ущерб перспективам мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. "Недальновидные попытки использовать механизмы Совета Европы против Азербайджана дают абсолютно противоположный результат, и такие попытки не могут подорвать решимость Азербайджана продолжать деятельность, связанную с планами по обеспечению устойчивого мира в регионе и реинтеграции местных армян Карабахского региона", - отмечается в комментарии.

12 октября ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что массовый исход почти всего армянского населения из региона привел к "обвинениям и обоснованным подозрениям, что это может быть равнозначно этнической чистке". ПАСЕ призвала Азербайджан создать "климат доверия и материальные условия" для возвращения армян.