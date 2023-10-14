CNN узнал о возможном открытии КПП на границе Палестины и Египта

Речь идет о контрольно-пропускном пункте "Рафах"

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа может открыться в субботу для эвакуации мирных граждан. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на рассылку Госдепартамента.

По данным канала, в электронном письме, направленном американцам, застрявшим в Газе, говорится, что пункт "Рафах" "может быть открыт", и эвакуация может начаться в субботу днем.

"Мы понимаем, что ситуация с безопасностью сложная, но, если вы хотите покинуть Газу, вы можете воспользоваться этой возможностью", - говорится в электронном письме.

Как сообщил CNN представитель Госдепартамента, они "активно обсуждают этот вопрос с израильскими и египетскими коллегами".

"Мы поддерживаем идею безопасного прохода для гражданских лиц. <...>. Мы работаем с нашими израильскими и египетскими партнерами над созданием безопасного гуманитарного коридора как для жителей Газы, пытающихся спастись от войны, так и для обеспечения доставки гуманитарной помощи нуждающимся", - добавил собеседник телеканала.