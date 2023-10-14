Бельгия готовит военный самолет для эвакуации своих граждан из Израиля

Этот рейс планируют осуществить в течение 24-28 часов

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Бельгия в течение 24-48 часов намерена направить в Израиль зафрахтованный военными пассажирский самолет для эвакуации из Израиля своих граждан, которые хотят вернуться в Европу, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на пресс-конференции в Брюсселе.

"Сейчас мы рассматриваем вариант военного рейса, который может быть осуществлен в течение 24-28 часов. На данный момент мы получили порядка 60 запросов о репатриации, мы решим позднее, потребуются ли еще полеты для эвакуации других бельгийцев", - сказала она.

По ее словам, несколько граждан "находятся в секторе Газа как в рамках поездок к своим семьям, так и в рамках осуществления гуманитарных миссий".

"Мы пристально мониторим ситуацию с начала конфликта, находимся в контакте с бельгийцами на месте. У нас множество лиц с двойным гражданством, речь идет о примерно 10 тыс. бельгийских израильтян, живущих в Израиле, и примерно 180-200 бельгийских туристов, которые находятся в Израиле", - сказала она.