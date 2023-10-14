В ХАМАС допустили расширение конфликта на Ближнем Востоке

Представитель радикального палестинского движения Усама Хамдан отметил, что возможное присоединение США к израильским атакам "не останется без ответа"

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан не исключает, что продолжающийся на Ближнем Востоке конфликт может охватить новые территории.

"Есть реальная вероятность того, что это произойдет. Америка хочет войны", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica. Если "американцы присоединятся к атакам против" ХАМАС, это не останется без ответа, пообещал Хамдан.

"Я думаю, обмен пленными будет возможен только после прекращения Израилем своих атак. Мы не станем вести переговоры под огнем", - ответил он на вопрос, готово ли движение ХАМАС к диалогу об освобождении заложников.

Хамдан также утверждал, что Иран "выводит свою поддержку на новый уровень".

Ранее иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что открытие других фронтов борьбы против Израиля все еще возможно. Он указал, что исламская республика поддерживает контакты с государствами региона и международными организациями с целью отправки гуманитарной помощи в сектор Газа.