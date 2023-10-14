Спикер: партнерство парламентов Индии и РФ помогает развитию связей между правительствами

Ом Бирла отметил, что две страны имеют давние и глубокие связи, которые появились после получения Индией независимости

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Развитие партнерских отношений между парламентами Индии и России будет способствовать и развитию сотрудничества между правительствами двух государств. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха) Ом Бирла на встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.

"Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди имеют не просто хорошие и давние взаимоотношения, это глубокие отношения, основанные на доверии. Я надеюсь, эти отношения будут также продвигать вперед и отношения в области парламентской дипломатии. Парламентская дипломатия будет способствовать развитию отношений между правительствами наших государств. Благодаря отношениям на парламентском уровне мы можем показывать пример и развивать отношения не только на двустороннем, но и на многостороннем уровнях, на международных площадках", - сказал Бирла.

Он отметил, что две страны имеют давние и глубокие связи, которые появились после получения Индией независимости. Бирла также указал, что Россия и Индия активно развивают партнерство во многих важных секторах, особенно "в сферах обороны, нефти и технологий".