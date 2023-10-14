Экс-премьер Украины назвал абсолютно беспочвенными обвинения его в госизмене

Николай Азаров отметил, что является одним из авторов действующей конституции страны

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (2010-2014 гг.) отверг заочно предъявленные ему и его помощницам обвинения в госизмене за публикации в Telegram-канале.

"В Украине еще не отменена конституция. Я один из ее авторов. Там записано право любого гражданина Украины иметь свое мнение и открыто его высказывать. Так что никто ничего не нарушил", - написал он в Telegram-канале.

По словам Азарова, действующий на Украине порядок, при котором существует запрет на критику власти, свидетельствует о том, что в стране "отсутствует система правосудия, творится полный беспредел". "В какой нормальной стране оппозиции запрещено выступать с критикой существующего строя и требовать смены власти? <...> В любой нормальной демократической стране требования оппозиции сменить власть - абсолютно нормальное явление", - заявил он.

Экс-премьер подчеркнул также полную необоснованность обвинений его в госизмене и покушении на территориальную целостность. "Мне предъявлены абсолютно пустые, беспочвенные обвинения. <...> Пока я работал премьер-министром, Крым и Донбасс были в составе Украины и никаких призывов к изменению территориальной целостности страны никогда никто не высказывал", - отметил он. По его словам, за потери территорий "надо спросить с той хунты, которая взяла власть после государственного переворота". "Уголовное дело должно возбуждаться против [президента Украины Владимира] Зеленского, [экс-президента Петра] Порошенко, [временно исполнявшего обязанности президента с 23 февраля 2014 года по 7 июня 2014 года Александра] Турчинова и им подобных", - убежден экс-премьер.

Возмущение бывшего главы правительства вызвало и предъявление обвинений его помощницам. "Это просто технические работники. <...> В истории не было примеров, чтобы технический работник обвинялся в государственной измене!" - заявил Азаров.

12 октября офис генпрокурора Украины сообщил о предъявлении Николаю Азарову и двум его помощницам обвинений в государственной измене и покушении на территориальную целостность. Экс-премьера, в частности, обвиняют в создании Telegram-канала, где якобы "размещаются публикации пропагандистского характера".

В отношении Азарова украинские правоохранительные органы уже расследуют дело о госизмене за то, что он участвовал в заключении харьковских соглашений 2010 года о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму. 20 октября 2021 года Печерский районный суд Киева принял решение о его заочном аресте. Тогда бывший премьер-министр назвал абсурдными обвинения со стороны Киева.