14 октября, 10:44
Палестино-израильский конфликт

Египет и Турция выступили за принятие срочных мер по защите мирного населения Газы

Стороны считают, что нынешняя ситуация в палестинском анклаве угрожает стабильности и безопасности в регионе

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Египет и Турция выступили за активизацию усилий международного сообщества для принятия безотлагательных мер по защите мирных граждан сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по результатам его переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который прибыл с визитом в Каир.

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"Стороны достигли консенсуса относительно крайней опасности нынешней ситуации в Газе, которая угрожает стабильности и безопасности в регионе", - говорится в заявлении. Египет и Турция согласились с тем, что это "требует активизации международных усилий для прекращения насилия и принятия незамедлительных и эффективных мер по защите гражданского населения".

Ас-Сиси и Фидан выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Газе, подчеркнув "необходимость обеспечения безопасного и срочного доступа к гуманитарной помощи жителей сектора", - отметили в канцелярии египетского президента.

В переговорах в Каире принял участие министр иностранных дел Египта Самех Шукри. 

Теги:
ПалестинаТурцияЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-Фидан, Хакан
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