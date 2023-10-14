Египет и Турция выступили за принятие срочных мер по защите мирного населения Газы

Стороны считают, что нынешняя ситуация в палестинском анклаве угрожает стабильности и безопасности в регионе

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Египет и Турция выступили за активизацию усилий международного сообщества для принятия безотлагательных мер по защите мирных граждан сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по результатам его переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который прибыл с визитом в Каир.

"Стороны достигли консенсуса относительно крайней опасности нынешней ситуации в Газе, которая угрожает стабильности и безопасности в регионе", - говорится в заявлении. Египет и Турция согласились с тем, что это "требует активизации международных усилий для прекращения насилия и принятия незамедлительных и эффективных мер по защите гражданского населения".

Ас-Сиси и Фидан выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Газе, подчеркнув "необходимость обеспечения безопасного и срочного доступа к гуманитарной помощи жителей сектора", - отметили в канцелярии египетского президента.

В переговорах в Каире принял участие министр иностранных дел Египта Самех Шукри.