ХАМАС заявил об уничтожении трех израильских военных машин

По данным палестинского радикального движения, это произошло близ города Хан-Юнис

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что его сторонники уничтожили три израильские военные машины близ города Хан-Юнис, расположенного в южной части сектора Газа. Соответствующее заявление радикалы опубликовали в Telegram-канале.

"Группа сторонников ХАМАС пересекла разделительные ограждения к востоку от Хан-Юниса, атаковала скопления противника и уничтожила три военные машины", - говорится в тексте. По информации движения, вооруженные столкновения на месте нападения радикалов на израильских военных продолжаются.