14 октября, 10:43,
обновлено 14 октября, 11:12
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявил об уничтожении трех израильских военных машин

По данным палестинского радикального движения, это произошло близ города Хан-Юнис

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что его сторонники уничтожили три израильские военные машины близ города Хан-Юнис, расположенного в южной части сектора Газа. Соответствующее заявление радикалы опубликовали в Telegram-канале.

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"Группа сторонников ХАМАС пересекла разделительные ограждения к востоку от Хан-Юниса, атаковала скопления противника и уничтожила три военные машины", - говорится в тексте. По информации движения, вооруженные столкновения на месте нападения радикалов на израильских военных продолжаются. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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