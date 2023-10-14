Подозреваемых в сексуальных преступлениях миротворцев ООН вышлют из ДР Конго в ЮАР

Всемирная организация приняла решение о немедленной высылке миротворцев и старшего офицера южноафриканской армии "в связи с серьезностью выдвинутых против них обвинений"

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) решила выдворить девятерых миротворцев обратно в ЮАР в связи с тем, что их подозревают в совершении преступлений сексуального характера. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление организации.

ООН приняла решение о немедленной высылке миротворцев и старшего офицера южноафриканской армии "в связи с серьезностью выдвинутых против них обвинений". Организация утверждает, что старший офицер якобы пытался помешать расследованию обвинений и угрожал другим миротворцам.

По словам представителей ООН, девять сотрудников миссии "общались после наступления комендантского часа" в барах, где работают проститутки. Кроме того, миротворцы напали на сотрудников миротворческой миссии и военной полиции, пытавшихся их задержать.

Власти ЮАР заявили о своем "полном сотрудничестве" с ООН, в частности "по вопросу о направлении [в страну] национального следователя".

Ранее Agence France-Presse сообщало, что подозреваемых в преступлениях восьмерых миротворцев поместили в изолятор в городе Бени на востоке ДРК, еще один офицер был отстранен от должности.

Силы ООН в ДРК

В сентябре на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент ДРК Феликс Чисекеди выступил за ускорение вывода из страны миротворцев ООН. Он подчеркнул, что МООНСДРК не смогла принести мир в страну.

Последние два года на востоке ДРК, где размещены миротворцы ООН, происходят массовые митинги и демонстрации населения с требованием их вывода. Участники акций протеста обвиняют миротворцев в пассивности в борьбе с действующими в регионе антиправительственными повстанцами. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, что приводит к жертвам.

МООНСДРК была создана решением ООН летом 2010 года. Она имеет мандат на защиту мирного населения в ДРК и оказание поддержки правительству страны в его работе по стабилизации и укреплению мира. В настоящий момент общая численность МООНСДРК составляет немногим более 18 тыс. человек, включая контингент в 14 тыс. военнослужащих.