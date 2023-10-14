В южных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Военные уточнили, что тревога, в частности, объявлялась в Беэр-Шеве

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги сработали в южных районах Израиля, предупреждая население о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали на юге Израиля", - говорится в сообщении.

Военные уточнили, что тревога, в частности, объявлялась в Беэр-Шеве - крупнейшем израильском городе в пустыне Негев, занимающей южную часть страны. Как отмечают в армии, сигналы воздушной тревоги звучат в городах Израиля ежедневно уже седьмой день подряд.