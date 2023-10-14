14 октября, 11:05,
обновлено 14 октября, 11:54
Палестино-израильский конфликт

В южных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Военные уточнили, что тревога, в частности, объявлялась в Беэр-Шеве

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги сработали в южных районах Израиля, предупреждая население о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Сирены прозвучали на юге Израиля", - говорится в сообщении.

Военные уточнили, что тревога, в частности, объявлялась в Беэр-Шеве - крупнейшем израильском городе в пустыне Негев, занимающей южную часть страны. Как отмечают в армии, сигналы воздушной тревоги звучат в городах Израиля ежедневно уже седьмой день подряд. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация