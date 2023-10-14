WP: Израиль нанес удар по шоссе в Газе в ходе эвакуации жителей

По данным газеты, на видеокадрах с последствиями авиаудара можно увидеть тела мирных жителей, в том числе маленьких детей

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с воздуха по шоссе в секторе Газа, когда по нему, предположительно, проходила эвакуация мирных жителей. Так утверждает газета The Washington Post, журналисты которой изучили видеозапись, опубликованную в интернете.

По данным журналистов издания, в пятницу Израиль нанес удар по шоссе Салах ад-Дина, соединяющему юг сектора Газа с севером. На видеокадрах, на которых запечатлены последствия авиаудара, по словам журналистов, можно увидеть тела мирных жителей, в том числе маленьких детей.

Израильская армия на запрос издания о комментарии не ответила.