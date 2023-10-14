СМИ: Папа Римский делает все возможное, чтобы избежать дальнейшего кровопролития в Газе

Понтифик вновь позвонил в приход в секторе Газа, сообщил приходской священник в Газе Габриэль Романелли корреспонденту католического телеканала TV2000

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вновь позвонил в приход в секторе Газа и заверил, что делает все возможное, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Об этом корреспонденту католического телеканала TV2000 сообщил приходской священник в Газе Габриэль Романелли.

Романелли сейчас находится в Вифлееме, потому что не смог вернуться в Газу после обострения конфликта. Как указывают СМИ, понтифик смог связаться с находящимся в Газе заместителем приходского священника.

Ранее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Святой престол готов к любому необходимому посредничеству для урегулирования на Ближнем Востоке. Он осудил нападение ХАМАС и вместе с этим отметил, что "законная самозащита Израиля" не должна ставить под угрозу жизнь гражданского населения в секторе Газа. Глава ватиканского правительства также допустил посредничество Ватикана в переговорах об освобождении заложников.

В ходе воскресной проповеди Франциск призвал отпустить заложников, взятых ХАМАС в Израиле, подтвердил право на защиту израильтян, а также высказал обеспокоенность условиями жизни палестинцев в Газе.