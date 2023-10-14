Глава МВД Франции проведет совещание по безопасности после убийства учителя в Аррасе

На территории Франции введен уровень угрозы "опасность теракта"

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен намерен обсудить с представителями силовых ведомств усиление мер безопасности не только в районе учебных заведений, но и на массовых мероприятиях после убийства школьного учителя в городе Аррас не севере республики. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Встреча запланирована на 16:30 (17:30 мск) в субботу. Ожидается, что по завершении обсуждений глава МВД обнародует основные решения - после 18:00 (19:00 мск). По информации издания, в МВД планируют обсуждать в первую очередь обеспечение безопасности на стадионах, в частности на матчах чемпионата мира по регби, которые состоятся в субботу вечером.

На территории Франции введен уровень угрозы "опасность теракта", который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate. По распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона 7 тыс. военных будут задействованы для охраны порядка на улицах городов республики, что вдвое больше, чем обычно. Кроме того, министр образования Габриэль Атталь объявил об усилении мер безопасности в районе учебных заведений и сообщил, что около 1 тыс. сотрудников, отвечающих за предотвращение инцидентов и безопасность, будут направлены в школы. В некоторых департаментах у школ будут дежурить сотрудники полиции и жандармерии.