Спецпредставители КНР и ЕС условились оказывать гуманитарную помощь Палестине

Чжай Цзюнь добавил, что Пекин поддерживает усилия Брюсселя по урегулированию палестинской проблемы на основе принципа "два государства для двух народов"

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Спецпосланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь и специальный представитель Евросоюза по ближневосточному мирному процессу Свен Купманс в ходе телефонного разговора выразили обоюдную готовность содействовать предоставлению гуманитарной помощи Палестине в условиях нарастающего конфликта между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китай готов к взаимодействию с ЕС, чтобы сообща содействовать снижению напряженности [в палестино-израильском конфликте]", - приводит слова Чжай Цзюня сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Пекин поддерживает усилия Брюсселя по урегулированию палестинской проблемы на основе принципа "два государства для двух народов" и выступает за дальнейшее предоставление помощи Палестине. Чжай Цзюнь подчеркнул, что международное сообщество должно предотвратить надвигающуюся гуманитарную катастрофу и осудил нападения на мирных жителей.

Как уточнил МИД Китая, Купманс заявил, что ЕС считает важными усилия, которые КНР предпринимает для урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Специальный представитель Евросоюза отметил, что китайская и европейская стороны занимают схожие позиции по данной проблеме и им стоит усилить сотрудничество для смягчения сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа.