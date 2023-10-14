По итогам парламентского саммита G20 приняли совместное заявление

Участники саммита призвали все государства соблюдать принципы международного права и отметили, что дипломатия и диалог имеют решающее значение для урегулирования конфликтов и преодоления кризисов

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Участники прошедшего в Индии парламентского саммита "двадцатки" заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам парламентского саммита G20.

"Применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимы", - говорится в документе. Соответствующая формулировка была отражена в пункте, касающемся ситуации на Украине. В нем также отмечается, что стороны, "памятуя о дискуссии, которая состоялась на Бали (где в прошлом году проходил саммит G20 - прим. ТАСС), подтвердили собственные государственные позиции и приверженность резолюциям Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН". Участники встречи подчеркнули, что в соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от применения или угроз применения силы, направленных на нарушение территориальной целостности или политической независимости другого государства.

О принципах международного права

Участники также призвали все государства соблюдать принципы международного права и отметили, что дипломатия и диалог имеют решающее значение для урегулирования конфликтов и преодоления кризисов.

"Мы призываем все государства соблюдать принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право, а также многостороннюю систему, обеспечивающую мир и стабильность. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют решающее значение. Мы объединим наши усилия по преодолению негативного влияния войны на мировую экономику и будем приветствовать все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине, который будет отвечать всем целям и принципам Устава ООН по содействию мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами в духе "Одна Земля, одна семья, одно будущее". Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны", - подчеркивается в документе.

О борьбе с терроризмом

Участники призвали активизировать усилия по борьбе с терроризмом во всех его формах.

"Необходимо активизировать усилия по повышению эффективности международного сотрудничества, чтобы лишить террористические группы убежища, свободы действий, передвижения и вербовки, а также финансовой, материальной или политической поддержки. В свете наших законодательных, бюджетных и надзорных функций мы обязуемся играть свою роль в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом", - говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что саммит парламентов G20 осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, в том числе на основе ксенофобии, расизма и других форм нетерпимости или во имя религии или убеждений, признавая приверженность всех религий миру.

"Мы решительно осуждаем все террористические акты против критически важных объектов инфраструктуры, включая важнейшие энергетические объекты, а также против других уязвимых целей. Все террористические акты преступны и не имеют оправдания, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались. Эффективные меры по борьбе с терроризмом, поддержка жертв терроризма и защита прав человека - это не противоречащие друг другу цели, а дополняющие и подкрепляющие друг друга. Комплексный подход на основе международного права может эффективно противостоять терроризму", - отмечается в тексте заявления.

О многостороннем подходе в международных отношениях

Парламенты стран Группы двадцати выступили за развитие многостороннего подхода в международных отношениях и призвали активнее привлекать развивающиеся страны к принятию решений.

"На многих форумах говорилось о необходимости активизации многосторонних отношений для сопоставимого решения современных глобальных проблем XXI века, а также для повышения представительности, эффективности, прозрачности и подотчетности глобального управления. В этом контексте более инклюзивный и активизированный многосторонний подход и реформы, направленные на реализацию Повестки дня на период до 2030 года, имеют важнейшее значение", - сказано в документе.

Страны G20 подчеркнули "необходимость представительства и повышения роли развивающихся стран в принятии решений в глобальных международных экономических и финансовых институтах", чтобы эти институты стали более "эффективными, надежными, подотчетными и легитимными". "Мы также обязуемся укреплять глобальное управление путем развития демократии как внутри страны, так и в международных отношениях", - указано в заявлении.

Спикеры также призвали к возобновлению черноморской зерновой сделки путем выполнения всех ее условий, включая беспрепятственный экспорт продовольствия и удобрений из России.

О благоприятной цифровой экономике

Участники саммита выступают за создание благоприятной и инклюзивной цифровой экономики.

"Мы признаем быстрый прогресс, достигнутый цифровыми технологиями в последние годы, в построении открытого и взаимосвязанного мира посредством преобразования традиционных способов ведения бизнеса и предоставления государственных услуг, что было особенно заметно во время пандемии COVID-19. Однако мы отмечаем сохраняющийся цифровой разрыв в технологической трансформации и призываем к коллективной мобилизации ресурсов, которая необходима для создания благоприятной, инклюзивной, открытой, справедливой, недискриминационной и безопасной цифровой экономики", - говорится в документе.

В тексте указывается, что стороны признают роль инклюзивных общедоступных цифровых платформ в обеспечении социально-экономических преобразований в жизни людей.

"Мы признаем необходимость механизмов финансирования, которые предлагают комплексный подход с участием многих заинтересованных сторон с скоординированным и добровольным финансированием и технической помощью для поддержки использования цифровых технологий, которые позволят странам, особенно странам с низким и средним уровнем дохода, развивать экосистемы цифровой общественной инфраструктуры, подходящие для их собственных нужд и потребностей", - говорится в совместном заявлении.

Об управляемой миграции специалистов

Парламенты высказались за создание глобальной системы сотрудничества для повышения мобильности рабочей силы и мониторинга спроса на квалифицированных специалистов.

"Мы выступаем за создание во всем мире новых возможностей для повышения квалификации, - говорится в нем. - Мы верим в важность разработки системы сотрудничества для обеспечения мобильности рабочей силы, а также легального партнерства в области миграции, которая исключает торговлю людьми".

Парламентарии отметили, что квалифицированные специалисты в случае миграции приносят пользу как своей родной стране, так и тем странам, где они работают. "В этой связи мы призываем государства G20 работать над обеспечением для специалистов хорошо управляемых, регулярных путей миграции, которые поддерживаются данными о потребности в квалифицированных кадрах в различных районах мира и политикой по заполнению соответствующих вакансий", - подчеркнуто в заявлении.

Двухдневный парламентский саммит стран G20, который иногда называют P20, прошел в Нью-Дели 13-14 октября. Это был 9-й саммит спикеров парламентов стран - членов G20. Российскую делегацию на саммите возглавляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

О реализации целей устойчивого развития

Участники G20 отмечают большую роль парламентов в реализации целей устойчивого развития до 2030 года.

"Мы подчеркиваем важность реализации Повестки дня на период до 2030 года и признаем важную роль парламентов в обеспечении подотчетности за эффективную реализацию ее целей и обязательств", - говорится в документе.

Стороны признают роль международного сотрудничества в деле развития, руководствуясь принципами равноправного партнерства, а также инициативы, которые адаптированы к национальным, региональным и местным потребностям и обстоятельствам.

"Мы также подтверждаем важность продвижения основанной на правилах, открытой, прозрачной, справедливой и недискриминационной торговой системы, в основе которой лежит ВТО, и ценим усилия Парламентской конференции по ВТО", - указывается в совместном заявлении.