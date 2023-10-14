14 октября, 11:55
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о задержании 25 активистов ХАМАС на Западном берегу Иордана

Военные отметили, что среди задержанных значатся два крупных активиста ХАМАС из города Наблус

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израильские силовики задержали во время рейдов на Западном берегу реки Иордан 56 разыскивавшихся по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев, включая 25 активистов правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Военные отметили, что среди задержанных значатся два крупных активиста ХАМАС из города Наблус.

В ходе рейдов "сообщений о ранениях со стороны военнослужащих не поступало", добавили в пресс-службе. 

Теги:
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