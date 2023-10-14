В Египте четыре кандидата подали заявки на участие в выборах президента

Выборы намечены на 10-12 декабря

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Четыре кандидата, которые намерены участвовать в предстоящих выборах президента Египта, включая действующего главу государства Абдель Фаттаха ас-Сиси, подали заявки для регистрации в Национальную избирательную комиссию. Об этом сообщил глава исполкома египетского избиркома Ахмед Бандари.

"С 5 по 14 октября четыре кандидата представили в Национальную избирательную комиссию свои документы для участия в выборах главы государства", - указал он. Бандари объявил о завершении периода приема заявок. Выборы намечены на 10-12 декабря.

Помимо ас-Сиси свои документы в избирком предоставили лидер Египетской социал-демократической партии Фарид Захран, глава партии "Новый Вафд" Абдель Санад Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар. В ближайший понедельник, 16 октября, избирком объявит окончательный список кандидатов, которые вступят в предвыборную борьбу за пост президента страны. с 9 по 29 ноября кандидаты проведут свои предвыборные кампании. Окончательное объявление результатов президентских выборов в Египте состоится 16 января 2024 года.

Кандидатом в президенты Египта может стать гражданин республики старше 40 лет, получивший высшее образование и прошедший военную службу или освобожденный от нее. К участию в выборах не допускаются лица, имеющие судимость, с двойным гражданством. На территории страны во время выборов будут работать 10 080 местных избирательных комиссий, а в базе данных зарегистрировано около 65 млн граждан страны, имеющих право голоса.

Согласно Конституции Египта, результаты президентских выборов должны быть объявлены до 2 марта 2024 года, то есть за месяц до завершения срока пребывания на должности главы государства действующего президента. Ас-Сиси возглавил Египет в 2014 году в результате выборов, на которых он получил 96,91% голосов избирателей. В апреле 2019 года в Египте были приняты поправки, согласно которым президентский срок был увеличен с четырех до шести лет при сохранении ограничения на право одного переизбрания. Также была введена "переходная статья", продлившая президентские полномочия ас-Сиси еще на два года - до 2024 года, а также разрешившая ему переизбираться на третий срок. Кроме того, согласно поправкам, полномочия главы государства были расширены: с момента их принятия президент получил возможность назначать судей, в том числе Верховного конституционного суда, и генерального прокурора.