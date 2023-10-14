Катар осудил призывы к принудительной эвакуации жителей сектора Газа

Министерство иностранных дел охарактеризовало такое принуждение как одно из проявлений политики коллективной ответственности

ДУБАЙ, 14 октября. /ТАСС/. Катар осуждает призывы к принудительной эвакуации жителей сектора Газа и настаивает на снятии блокады с анклава. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара.

"Государство Катар заявляет о своем категорическом неприятии попыток насильственного изгнания братского палестинского народа из сектора Газа, а также призывает снять блокаду и обеспечить полную защиту гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом", - указано в документе, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Министерство охарактеризовало принуждение жителей Газы к эвакуации как одно из проявлений политики коллективной ответственности. В заявлении также отмечается, что вынужденное перемещение мирных жителей "усугубит последствия продолжающейся конфронтации на оккупированных палестинских территориях и усилит страдания палестинского народа".

Как ранее сообщил представитель официального генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.