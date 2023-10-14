14 октября, 12:11
Палестино-израильский конфликт

Премьер Греции заверил Нетаньяху в поддержке действий Израиля

Кириакос Мицотакис также отметил необходимость защиты мирного населения в секторе Газа

АФИНЫ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права Израиля на самооборону и заявил о необходимости защиты мирного населения в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба греческого премьера.

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"Мицотакис выразил соболезнования израильскому народу и негодование в связи с террористическими атаками [движения] ХАМАС. Премьер-министр подтвердил поддержку права Израиля на самооборону. Он также подчеркнул необходимость защиты мирного населения в секторе Газа", - говорится в сообщении. 

Теги:
ГрецияПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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