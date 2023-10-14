Парламенты G20 призвали возобновить зерновую сделку, выполнив все условия России

Это необходимо, чтобы удовлетворить спрос в развивающихся и наименее развитых странах, в первую очередь в Африке, отметили в совместном заявлении

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Спикеры парламентов стран Группы двадцати (G20) призвали к возобновлению черноморской зерновой сделки путем выполнения всех ее условий, включая беспрепятственный экспорт продовольствия и удобрений из России. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам девятого парламентского саммита G20.

"Мы призываем к полному, своевременному и эффективному выполнению меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов на Черном море, чтобы обеспечить немедленный и беспрепятственный импорт зерна, продовольствия, удобрений и их компонентов из России и с Украины. Это необходимо, чтобы удовлетворить спрос в развивающихся и наименее развитых странах, в первую очередь в Африке", - отмечается в документе.

В этом контексте участники саммита призвали к прекращению любых "атак на объекты продовольственной или энергетической инфраструктуры".

Также в документе подчеркивается, что по вопросу о влиянии конфликта на Украине на мировую продовольственную и энергетическую безопасность и стабильность цепочек поставок "были высказаны различные мнения".

Зерновая инициатива и меморандум о содействии поставок российского зерна и удобрений должны были выполняться одновременно и параллельно, однако в реальности выполнялась только зерновая сделка. ЕС и США не выполнили ни одного из зафиксированных в этих документах условий России, включая вывод из-под санкций банков и финансовых инструментов для оплаты российского экспорта зерна и удобрений. Все попытки ООН добиться выполнения этих условий были отвергнуты Брюсселем и Вашингтоном.

В результате зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа Военно-морские силы ВСУ объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".