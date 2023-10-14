Парламенты G20 выступили за многосторонность и повышение роли развивающихся стран

Согласно соответствующему заявлению, страны Группы двадцати обязались "укреплять глобальное управление путем развития демократии как внутри страны, так и в международных отношениях"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Парламенты стран Группы двадцати выступили за развитие многостороннего подхода в международных отношениях и призвали активнее привлекать развивающиеся страны к принятию решений. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам парламентского саммита G20.

"На многих форумах говорилось о необходимости активизации многосторонних отношений для сопоставимого решения современных глобальных проблем XXI века, а также для повышения представительности, эффективности, прозрачности и подотчетности глобального управления. В этом контексте более инклюзивный и активизированный многосторонний подход и реформы, направленные на реализацию Повестки дня на период до 2030 года, имеют важнейшее значение", - сказано в документе.

Страны G20 подчеркнули "необходимость представительства и повышения роли развивающихся стран в принятии решений в глобальных международных экономических и финансовых институтах", чтобы эти институты стали более "эффективными, надежными, подотчетными и легитимными". "Мы также обязуемся укреплять глобальное управление путем развития демократии как внутри страны, так и в международных отношениях", - указано в заявлении.