Министр обороны Италии предупредил о риске проникновения в страну боевиков

Гуидо Крозетто заявил, что нужно готовиться к экономическим последствиям обострения палестино-израильского конфликта

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке предупредил о риске инфильтрации боевиков, которые могут приехать в страну под видом мигрантов.

"В настоящее время риск состоит в том, что мигрируют не только бедные, но и люди, прибывающие с целью причинения вреда. Поэтому контроль должен быть усилен еще больше, потому что мы не можем позволить себе впустить людей, которые приедут воевать с нами, - приводит его слова агентство ANSA. - Сейчас становится принципиально важным защищать безопасность страны, и я убежден, что в ближайшие месяцы эта необходимость будет возрастать".

Кроме того, по словам министра, нужно готовиться к экономическим последствиям обострения палестино-израильского конфликта. Он отметил, что конфликт на Украине уже ухудшил положение дел в мире, а обострение на Ближнем Востоке "может только усугубить ситуацию". "Последствия войн, которые кажутся нам далекими, в конечном итоге охватят весь мир, и мы должны подготовиться", - сказал он.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что повышенного риска для безопасности в Италии в связи с ближневосточным обострением не фиксируют, однако повышен уровень контроля в местах собраний еврейской общины, на границах и на акциях в поддержку любой из сторон конфликта.