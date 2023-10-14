G20 напомнила, что не является платформой для решения геополитических вопросов

Участники парламентской встречи G20 также "с большой обеспокоенностью отметили огромные человеческие страдания и негативные воздействия, которые несут с собой войны и конфликты по всему миру"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Группа двадцати предоставляет площадку для экономического сотрудничества, но не является платформой для решения геополитических проблем или вопросов безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам парламентского саммита G20, прошедшего в Индии.

"Подтвердив, что G20 в своей основе является форумом для международного экономического сотрудничества и осознавая, что G20 не является платформой для решения геополитических [проблем] и вопросов безопасности, мы признаем, что они несут с собой серьезные последствия для мировой экономики", - говорится в документе.

Участники парламентской встречи G20 также "с большой обеспокоенностью отметили огромные человеческие страдания и негативные воздействия, которые несут с собой войны и конфликты по всему миру".

Двухдневный парламентский саммит стран G20, который иногда называют P20, прошел в Нью-Дели 13-14 октября. Это был 9-й саммит спикеров парламентов стран-членов G20. Российскую делегацию на саммите возглавляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.