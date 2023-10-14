В G20 считают, что присоединение Афросоюза к группе внесет вклад в решение мировых проблем

Страны "двадцатки" отметили, что законодательные органы стран организации будут развивать связи с Панафриканским парламентом

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Присоединение Африканского союза к Группе двадцати (G20) внесет значительный вклад в решение современных международных проблем. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам парламентского саммита "двадцатки".

"Мы приветствуем Африканский союз в качестве постоянного члена G20 и твердо верим, что его включение в Группу двадцати внесет значительный вклад в решение глобальных проблем нашего времени", - заявили главы парламентов "двадцатки", собравшиеся на встречу в Нью-Дели. Они отметили, что законодательные органы стран G20 будут развивать связи с Панафриканским парламентом.

Африканский союз стал постоянным членом Группы двадцати на саммите G20 в Нью-Дели, который проходил 9-10 сентября. Инициатором включения Афросоюза в "двадцатку" выступил индийский премьер Нарендра Моди. От его имени перед саммитом было разослано соответствующее послание всем лидерам G20, которое получило позитивный отклик и в результате стало одним из пунктов итоговой декларации.