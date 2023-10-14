Спецпосланник КНР обсудил с ООН меры по недопущению гуманитарного кризиса в Газе

Спецпосланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь сообщил, что Пекин будет оказывать поддержку решению этой проблемы

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Спецпосланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь обсудил со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом усилия для предотвращения гуманитарного бедствия в секторе Газа. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китай поддерживает усилия ООН, нацеленные на деэскалацию конфликта, на предотвращение жертв и раненых среди мирного населения, - приводит слова Чжай Цзюня сайт китайского внешнеполитического ведомства. - КНР готова продолжать взаимодействовать и координировать действия с ООН ради урегулирования ситуации, которая сложилась между Палестиной и Израилем".

По словам Чжай Цзюня, Пекин будет оказывать поддержку решению этой проблемы. Он выразил обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации в секторе Газа и указал на необходимость того, чтобы международное сообщество не допустило возникновения гуманитарной катастрофы.

Как уточнил МИД Китая, Веннесланд отметил, что жители Газы нуждаются в экстренной помощи. Он выразил надежду, что КНР продолжит играть позитивную роль в урегулировании напряженной ситуации.