Госдеп разрешил некоторым сотрудникам посольства США в Иерусалиме вернуться на родину

Согласно соответствующему документу, власти разрешают выезд госслужащим, которые не связаны с критической работой дипмиссии

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники американского посольства в Иерусалиме и его отделения в Тель-Авиве, чья работа не связана с критически важными функциями дипмиссии, а также члены их семей могут покинуть Израиль и вернуться на родину. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента.

В документе отмечается, что американские власти "разрешают выезд госслужащим, которые не связаны с критической работой [дипмиссии], и членам их семей из посольства США в Иерусалиме и отделения посольства США в Тель-Авиве".

Это решение было принято в связи с непредсказуемостью ситуации в сфере безопасности в Израиле. "Террористические группы, террористы-одиночки и другие экстремисты продолжают разрабатывать планы возможных атак в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа", - добавили в американском внешнеполитическом ведомстве. В заявлении подчеркивается, что теракты могут быть "совершены на туристических объектах, транспортных узлах, рынках, торговых центрах, а также у зданий органов местного самоуправления".

Госдепартамент призвал американцев пересмотреть планируемые поездки в Израиль и на Западный берег Иордана "в связи с угрозами терроризма и гражданских беспорядков" и отказаться от посещения сектора Газа. "Правительство США не может предоставлять американским гражданам в Газе плановые или экстренные услуги, поскольку сотрудникам американского правительства запрещены поездки туда", - отмечается в документе.