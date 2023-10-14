Госсекретарь Ватикана выразил премьеру Палестины сожаление в связи с происходящим в Газе

Пьетро Паролин отметил, что гражданское население, больницы и места отправления культа не должны быть вовлечены в конфликт

ВАТИКАН, 14 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин провел телефонный разговор с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе.

"Сегодня кардинал Паролин позвонил премьер-министру Палестины Мухаммеду Штайе, чтобы выразить сожаление по поводу происходящего в Газе, - говорится в сообщении государственного секретариата Ватикана в социальной сети X (ранее Twitter). - Он подчеркнул, что, как было сказано вчера всем вовлеченным сторонам, гражданское население, больницы и места отправления культа не должны быть вовлечены в конфликт".

Ранее Паролин заявил, что Святой престол готов к любому необходимому посредничеству для урегулирования на Ближнем Востоке. Он осудил нападение ХАМАС и вместе с этим отметил, что "законная самозащита Израиля" не должна ставить под угрозу жизнь гражданского населения в секторе Газа. Глава ватиканского правительства также допустил посредничество Святого престола в переговорах об освобождении заложников.

В ходе воскресной проповеди Папа Римский Франциск призвал отпустить заложников, взятых ХАМАС в Израиле, подтвердил право на защиту израильтян, а также высказал обеспокоенность условиями жизни палестинцев в Газе.