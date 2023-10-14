ХАМАС сообщил о гибели девяти заложников за сутки в результате израильских атак

Среди них четверо иностранцев

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что в результате израильских бомбардировок за минувшие сутки погибли девять находившихся в его руках заложников, включая четырех иностранных граждан. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале радикальной организации.

"Боевое крыло ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - сообщает о гибели девяти пленных, в том числе четырех иностранцев, за последние 24 часа в результате израильских бомбардировок тех мест, где находятся заложники", - указывается в тексте.

Накануне радикалы утверждали, что при обстрелах Израиля в секторе Газа погибли 13 заложников, в том числе иностранцы. В их заявлении отмечалось, что "в результате массированной израильской бомбардировки шесть заложников погибли в Северной провинции, семь - в провинции Газа, еще трое - в других провинциях".

Ранее газета The Washington Post предположила, что ХАМАС доставило в сектор Газа не менее 64 человек, которые были взяты в заложники во время вылазок в Израиле. Как отмечается в публикации, среди этих 64 человек "49, по всей видимости, гражданские лица, в том числе 9 детей, а 11 человек, как кажется, израильские военнослужащие".

9 октября израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что различные палестинские группировки захватили и удерживают в плену не менее 130 заложников. Позже глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек.