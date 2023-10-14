14 октября, 12:35
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что зафиксировала несколько обстрелов со стороны Ливана

Армия Израиля сообщила, что зафиксировала несколько обстрелов со стороны Ливана.

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Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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