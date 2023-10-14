Парламенты G20 отметили способствование демократии развитию на всех этапах истории

Они также подчеркнули свою приверженность демократическим ценностям и указали, что осознают их значение для "реализации стремления людей к развитию"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Демократические ценности "были частью древних цивилизаций по всему миру" и способствовали развитию человечества "на всех этапах истории". Об этом говорится в совместном заявлении по итогам двухдневного парламентского саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

В документе отмечается, что демократия, как явление, относится не только к современности. "Демократические традиции и ценности давно были неотъемлемой частью древних цивилизаций по всему миру. Имеющие глубокие корни демократические ценности - верховенство закона, справедливость и участие народа на всех уровнях [управления] и в процессе принятия решений - были ключом к достижению социально-экономического прогресса на всех этапах истории", - говорится в заявлении.

Парламенты стран Группы двадцати подчеркнули свою приверженность демократическим ценностям и указали, что осознают их значение для "реализации стремления людей к развитию".