В ХАМАС назвали США соучастниками агрессии против палестинцев в Газе

Американская политика на Ближнем Востоке служит интересам Израиля, считает глава Национального бюро палестинского движения по связям с зарубежными странами Али Барака

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Американская политика на Ближнем Востоке служит интересам исключительно одного государства - Израиля. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС глава Национального бюро палестинского движения ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака.

"Соединенные Штаты, направившие авианосную группу в Средиземное море и организовавшие поставки вооружений по воздушному мосту в Израиль, являются соучастниками агрессии против палестинского народа в секторе Газа, - подчеркнул он. - Это очевидный для всех факт".

По словам палестинского политика, Вашингтон призывает все стороны к сдержанности и защите гражданского населения, но при этом "позволяет Израилю продолжать варварские бомбардировки, что ведет к гибели мирных жителей в Газе".

"США до сих пор не сделали ничего для открытия гуманитарных коридоров, а это есть прямое содействие израильским планам по изменению демографической ситуации в палестинском анклаве путем переселения сотен тысяч беженцев к границе с Египтом, в Синайскую пустыню, - сказал Барака. - Поэтому мы возлагаем на администрацию президента Джо Байдена прямую ответственность за критическую гуманитарную ситуацию, когда тысячи людей остались без воды, продовольствия и медикаментов".

Собеседник агентства сообщил, что число погибших за семь дней бомбардировок достигло 2 тыс. "Израиль не остановит свою военную машину, и наши взоры устремлены к России, мы надеемся на то, что ее усилия приведут к прекращению агрессии и блокады", - указал он.

Ранее движение ХАМАС распространило в Telegram-канале заявление, в котором дается высокая оценка позиции президента России Владимира Путина и прилагаемых Москвой усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта. "Мы приветствуем неустанные усилия России, направленные на прекращение систематической и варварской сионистской агрессии против палестинского народа в секторе Газа", - говорится в тексте.