Саммит парламентов G20 подчеркнул важность искоренения всех форм насилия и детского труда

На мероприятии также подтвердили важность Конвенции ООН о правах ребенка, включая дальнейшее укрепление международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей во всем мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Участники парламентского саммита "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели подчеркнули важность укрепления международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей во всем мире и искоренения всех форм насилия, а также детского труда и торговли людьми. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи.

"Успех, рост и развитие нашего мира зависят от будущих поколений. Мы должны обеспечить, чтобы наши дети, будущее мира, воспитывались в безопасной, заботливой и защищающей среде, пользуясь при этом своим правом на образование, чтобы они могли вырасти уверенными и ответственными гражданами", - отмечается в тексте. "В этом контексте мы подтверждаем важность Конвенции ООН о правах ребенка, включая дальнейшее укрепление международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей во всем мире и искоренения всех форм насилия и притеснений, а также детского труда и торговли людьми", - указывается в документе.