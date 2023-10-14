Страны G20 приветствовали принятие в Индии закона о квоте мест в парламенте для женщин

Нью-Дели одобрил законопроект о предоставлении женщинам 33% мест в нижней палате и законодательных собраниях штатов в сентябре

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Страны "Большой двадцатки" приветствовали принятие в Индии закона о предоставлении женщинам квоты в треть мест в парламенте и региональных законодательных органах страны. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам парламентского саммита G20, который завершился в субботу в Нью-Дели.

В документе говорится, что представители парламентов стран G20 отмечают "с обеспокоенностью, что женщины во всем мире по-прежнему не представлены должным образом в национальных парламентах".

"Как лидеры наших парламентов мы заявляем свою приверженность задаче провести оценку гендерной сбалансированности наших парламентов и улучшить ее, предприняв необходимые шаги, чтобы ликвидировать пробелы, которые будут выявлены в этом процессе. В этом контексте мы приветствуем принятие парламентом Индии в сентябре 2023 года Закона о представительстве женщин в парламенте", - говорится в документе.

В сентябре на специальной сессии парламента Индии был одобрен законопроект о предоставлении женщинам 33% мест в его нижней палате (Лок Сабхе) и законодательных собраниях штатов. Эта норма после введения будет действовать в течение 15 лет, а затем может быть закреплена парламентом на следующий срок. Пока в нем представительство женщин составляет около 15%, а в ассамблеях 28 штатов этот показатель в среднем достигает примерно 9%.

Ожидается, что введение квоты на представительство женщин в законодательных органах может быть реализовано только после следующей переписи населения, поскольку число мест, закрепленных за штатом в парламенте, пропорционально доле населения штата. Это может произойти только в 2027 году, поскольку перепись, которая должна была состояться в 2021-м, не была проведена из-за пандемии ковида и теперь, как ожидается, пройдет в 2026 году.