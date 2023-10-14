МО Турции сообщило о нейтрализации 10 членов Рабочей партии Курдистана в Сирии

По данным ведомства, операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" проводили на севере республики

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Турецкие военные нейтрализовали 10 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), которых в Анкаре считают террористическими организациями. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Наши военные продолжают отвечать на преследования и попытки нападения террористов. В районах операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии нейтрализовано 10 террористов РПК и СНС", - говорится в заявлении ведомства.

Турция проводит воздушные операции на севере Сирии и Ирака после предпринятой 1 октября РПК попытки теракта у штаб-квартиры МВД в Анкаре. В Анкаре заявляют, что действуют исходя из прав на самооборону, проистекающих из статьи 51 Устава ООН.

Турция называет РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит в Ираке и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.