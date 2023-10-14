Лидер "зеленых" в ФРГ призвал не забывать о помощи Украине, поддерживая Израиль

Омид Нурипур отметил, что в Киеве "обеспокоены тем, что их судьба сейчас находится под угрозой"

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур заявил, что Германия не должна забывать о поддержке Украины из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

"На Украине очень сильно обеспокоены тем, что их судьба сейчас находится под угрозой", - сказал Нурипур на съезде отделения партии "зеленых" Баден-Вюртемберга в Вайнгартене. Этого, по его словам, нельзя допустить. Поддержка Израиля, как заметил сопредседатель партии, это обязанность, но при этом "не нужно забывать и о помощи Украине".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть на фоне нападения ХАМАС на Израиль. Он отметил, это будет иметь последствия, не пояснив свою мысль.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, погибли более 2,2 тыс. палестинцев, ранены около 9 тыс. С израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.