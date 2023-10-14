Шольц призвал не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Канцлер Германии заявил, что следует приложить максимум усилий для того, чтобы гарантировать безопасность Израиля

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что следует приложить максимум усилий для того, чтобы гарантировать безопасность Израиля и не допустить дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.

"Теперь мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать безопасность Израиля, а также помочь предотвратить дальнейшую эскалацию повсюду вокруг Израиля", - сказал Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии в своем избирательном округе в Тельтове недалеко от Потсдама. "Это было бы ужасным событием для всего региона и, конечно же, для Израиля", - добавил он.

Шольц еще раз заверил Израиль в полной солидарности со стороны Германии. "Это террор, которому необходимо дать решительный отпор", - подчеркнул глава правительства ФРГ. В то же время он указал, что планирует вновь позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в субботу, чтобы обсудить ситуацию в регионе после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль. Канцлер отметил, что продолжит общаться с другими главами государств и правительств, имеющими влияние в регионе.

Помимо Нетаньяху, канцлер в последние несколько дней также беседовал с лидерами Египта, Катара и Турции. Во вторник у него назначена встреча с королем Иордании Абдаллой II в Берлине.